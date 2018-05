Tiener zonder rijbewijs voor rechter na ritje met bromfiets 08 mei 2018

Een tiener uit Houthulst moet van de politierechter in Veurne een cursus verkeersveiligheid volgen omdat hij rondreed op een bromfiets en met niets in orde was. De jongeman werd op 10 oktober betrapt toen hij te snel reed. Hij had geen rijbewijs, de bromfiets was niet verzekerd en hij had geen gelijkvormigheidsattest. Hij moest zich samen met zijn ouders verantwoorden, die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn. "Ik rijd nu met een bromfiets klasse A", sprak G. "Die bromfiets gebruikte ik om te testen, want ik sleutelde er graag aan." Waarop de politierechter: "dat mag, maar da, niet op de openbare weg. De openbare weg is geen speeltuin ." G. moet nu een cursus volgen, doet hij dan niet, dan moeten zijn ouders alsnog 800 euro betalen. Zelf moet hij van de rechter wel de procedurekosten van 200 euro ophoesten. (JHM)

