Tiener wou misbruik door #MeToo-actrice stilhouden 24 augustus 2018

De acteur Jimmy Bennett wilde stilhouden dat hij in 2013 als 17-jarige was misbruikt door actrice Asia Argento (42), een voorvechtster van de #MeToo-beweging. Toen de actrice in november vorig jaar Harvey Weinstein beschuldigde van verkrachting, besloot Bennett contact met Argento te zoeken. "Mijn trauma kwam weer naar boven toen zij zei dat zij zelf een slachtoffer is", staat in een verklaring van Bennett. De acteur vroeg om zwijggeld, omdat hij bang was en zich schaamde. "Ik was nog niet klaar voor de gevolgen die het zou hebben als het verhaal openbaar werd. Ik dacht dat mensen het niet zouden begrijpen", verklaart Bennett. Argento ontkent Bennett te hebben misbruikt en zegt dat het geld dat zij hem gaf, bedoeld was om de acteur uit geldnood te helpen.

