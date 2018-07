Tiener verdrinkt in meer van Bütgenbach 16 juli 2018

Een 17-jarige jongeman uit Verviers is vrijdagavond verdronken in het meer van Bütgenbach. Zijn stoffelijk overschot werd zaterdag ontdekt. De tiener was samen met familieleden aan het zwemmen. Tijdens het terugkeren naar de oever verdween de jongen uit het zicht. Onmiddellijk werd een zoekactie gestart met onder meer een drone, maar pas een dag later werd de verdronken tiener teruggevonden met behulp van een sonarboot. In juli vorig jaar verdronk een 15-jarige scout uit Izegem in hetzelfde meer. (KSN)

