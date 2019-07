Exclusief voor abonnees Tiener sterft na overdosis: school opent rouwlokaal 03 juli 2019

00u00 0

De school van de 15-jarige jongen uit Keerbergen die zondag overleed na een overdosis xtc, heeft een rouwlokaal ingericht. Leerlingen kunnen er deze week elke dag gedurende enkele uren terecht om hun steun te betuigen. "We zijn zwaar aangeslagen en bieden ons diepste medeleven aan de familie aan", aldus het College Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver. "Zondagmiddag hebben we alle leerlingen en ouders al op de hoogte gebracht." (AVH)