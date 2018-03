Tiener loopt weg uit combi met handboeien aan 29 maart 2018

Een 18-jarige man uit Maaseik is gisteren geboeid kunnen ontsnappen uit een politiecombi. Hij was gearresteerd voor het veroorzaken van overlast. De tiener liep over een brug richting het Nederlandse dorpje Roosteren en is sindsdien spoorloos. De politie startte een zoekactie, maar moest die rond 17 uur staken. De jongeman droeg een jeansbroek, donkere jas, groene pet en dus ook handboeien. (MMM)