Tiener in elkaar geslagen in park 11 februari 2019

Een filmpje van drie vechtersbazen, die een 16-jarige onder handen nemen in het Leuvense Bruulpark, lokt heel wat reactie uit op sociale media. Ook Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild & Vrienden, deelde de video die meer dan 70.000 keer bekeken werd. "In dit filmpje is te zien hoe een Vlaamse jongen in elkaar geslagen wordt door allochtonen. Deel deze beelden zodat de ogen van de mensen eindelijk opengaan", postte Van Langenhove. De moeder van het slachtoffer is daarover niet te spreken. "Al die racistische opmerkingen: wij staan daar helemaal niet achter." Haar zoon werd eind januari het slachtoffer van het zinloos geweld. Hij belandde in het ziekenhuis met gekneusde ribben en verwondingen in het aangezicht. De Leuvense politie opende een gerechtelijk onderzoek naar de minderjarige verdachten. (KAR)

