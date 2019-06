Exclusief voor abonnees Tiener even kritiek nadat zwemmer op hem duikt 28 juni 2019

00u00 0

Een tiener is woensdagnamiddag zwaargewond geraakt in het Zonhovense openluchtzwembad Heidestrand. Hij zat in het zwembad toen iemand vanop de duiktoren op hem sprong. Van hoe hoog, is niet bekend - de toren heeft platformen tussen 3 en 8 meter hoog. De tiener raakte bewusteloos door de zware slag en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand zou intussen stabiel zijn. (RTZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis