Tiener bazig aanspreken werkt niet

Ouders die hun tienerdochters of -zonen toespreken met een controlerende of bazige stem, krijgen minder van hen gedaan. Ze kunnen beter op een verzoenende manier praten, zo blijkt uit onderzoek aan de Britse Cardiff University bij duizend 14- en 15-jarigen. Daarbij werd nagegaan hoe de tieners reageerden op instructies, zoals 'Vanavond lees je een boek', die op verschillende manieren werden uitgesproken. "De toon die we gebruiken, kan een sterke invloed hebben", aldus onderzoekster Netta Weinstein. "Als ouders met hun kinderen willen spreken op een manier die meer resultaat oplevert, dan doen ze er goed aan om daarop te letten. Het is gemakkelijk om dat te vergeten, vooral als ouders zelf moe zijn of onder druk staan. Maar als je je kinderen bemoedigend toespreekt, dan voelen ze zich beter omringd en gelukkiger. Het resultaat is dat ze beter hun best doen op school."

