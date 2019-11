Exclusief voor abonnees Tiener (16) opgepakt die bosbrand aanstak in Australië 15 november 2019

Bij de bosbranden die sinds een week aan de Australische oostkust woeden, zijn al zeker vier doden gevallen. Intussen is een jongen van 16 opgepakt die verdacht wordt van brandstichting in Queensland. Hij zou de bosbrand zaterdag met opzet aangestoken hebben in een bos in het plaatsje Cobraball, zo'n 650 km ten noorden van Brisbane in de deelstaat Queensland. Zeker 14 woningen gingen in vlammen op en nog eens 28 schuren werden verwoest. De tiener is niet formeel aangeklaagd voor brandstichting, maar zal voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Door de bosbranden is in het hele land al 1, 1 miljoen hectare in vlammen opgegaan, vooral in de deelstaat New South Wales en in de buurt van Sydney. De noodtoestand is al de hele week van kracht. Meer dan honderd vuurhaarden brandden gisteren nog. (LB)

