Tiener (15) redde leven van 74-jarige schaatser 02 maart 2018

De 74-jarige schaatser die woensdagmiddag door ijs zakte in de Assebroekse Meersen in Brugge, vecht nog steeds voor zijn leven in het ziekenhuis. Het feit dat hij daar geraakt is, dankt Nederlander Leonard Frugte onder meer aan het kordate optreden van een tiener van 15. Aidan Vermeulen uit Brugge bood als één van de eersten hulp aan, nadat hij het ongeval had zien gebeuren. "Een beeld dat ik niet snel zal vergeten", vertelt Aidan. "Al ben ik vooral trots dat we erin geslaagd zijn de man op het droge te krijgen."

