Exclusief voor abonnees Tienduizenden wachten nog op uitkering 16 april 2020

Tienduizenden mensen die tijdelijk werkloos zijn door de coronacrisis, wachten nog op hun uitkering voor de maand maart. Vaak zou dat liggen aan hun werkgever, die nog geen aanvraag heeft ingediend of dat foutief deed.

Een uitkering aanvragen kan bij één van de vier uitbetalingsinstellingen. Dat zijn de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. De Hulpkas zegt nog ongeveer 35.000 dossiers te hebben waarvoor ze de verklaring van de werkgever niet heeft, of waar er fouten in de verklaring zitten.

