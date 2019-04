Exclusief voor abonnees Tienduizenden euro's aan kois gestolen uit vijver bouwbedrijf 16 april 2019

Bij bouwbedrijf Vanhout in het Kempische Geel zijn dieven er afgelopen weekend vandoor gegaan met een 150-tal kois die in de vijver voor het hoofdgebouw zaten. De conciërge, die de vissen elke ochtend voedert, zag maandagochtend dat er slechts een vijftal kois overbleef. Volgens gebouwbeheerder Mario Lievens hebben de vissen per stuk een waarde tussen 100 en 350 euro.

