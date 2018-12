Tiende van Hazard genoeg voor halve finale 20 december 2018

Eden Hazard. Wie anders? Met zijn tiende van het seizoen in alle competities trapte de Rode Duivel, op het uur ingevallen, Chelsea naar de halve finales van de League Cup. 1-0 tegen Bournemouth. De redder in nood. Ook Tottenham plaatste zich bij de laatste vier. De Spurs, met Toby Alderweireld, rolden Arsenal op. Goals van Son en man op dreef Dele Alli. Zo blijft de logica gerespecteerd. Tenzij derdeklasser Burton blijft stunten, pronkt er eind februari minstens één Rode Duivel met de Carabao Cup. Voor de zevende keer op rij dan. Man City neemt het in de halve finale op tegen Burton, Tottenham tegen Chelsea. (KTH)