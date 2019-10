Exclusief voor abonnees Tiende thuistriomf voor Federer 28 oktober 2019

Roger Federer (ATP 3) klopte gisteren in de finale van het ATP 500-toernooi in Basel Alex De Minaur (ATP 18) met 6-2, 6-2 op 68 minuten. Meteen zijn tiende triomf op zijn huistoernooi waar hij nog ooit als ballenjongen fungeerde. Het was de 103de ATP-titel voor Federer, die alweer dichter bij recordhouder Jimmy Connors (108) kruipt. Voor de 38-jarige Zwitser was het eerste keer dat hij het toernooi van Basel won zonder een set te verliezen. (FDW)