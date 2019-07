Exclusief voor abonnees Tiende medaille voor Casse 08 juli 2019

00u00 0

JUDO

Kersvers Europees kampioen Matthias Casse (IJF 4) veroverde op de Grand Prix van Montreal brons door in de beslissende kamp de Duitser Cavelius (IJF 53) met waza-ari te verslaan. Het is meteen zijn 10de internationale medaille sinds hij in 2017 op de GP van Den Haag bij de senioren zijn debuut maakte. In iets meer dan anderhalf jaar nestelt de 22-jarige poulain van Mark Van der Ham zich met een 22ste plaats in de bovenste helft van de lijst van 50 Belgische internationale medaillewinnaars. Die lijst wordt aangevoerd door Ilse Heylen met 52 podiumplaatsen voor Ulla Werbrouck (43) en Gella Vandecaveye (36). (LWK)