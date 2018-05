Tiende Europese titel voor Real Madrid 22 mei 2018

Real Madrid is Europees kampioen. De Spaanse club won in Belgrado in een zinderende finale van de Euroleague tegen titelverdediger Fenerbahçe met 85-80. De sterkte en diepte van Madrid maakte in de tweede helft de beslissende kloof. Sterspeler Luka Doncic was beter omringd en op die collectiviteit beet Fenerbahçe zijn tanden stuk. Meteen de tiende Europese titel voor Madrid. Geen andere club deed beter.

