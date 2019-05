Exclusief voor abonnees Tiende editie van '1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker' gestart 31 mei 2019

Op de Grote Markt in Mechelen is gisteren de tiende editie van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker op gang geschoten. Sommige deelnemers doen al voor de tiende keer mee. Dit jaar zijn er vier gaststeden die de fietsers 's middags ontvangen. Gisteren werd er naar Antwerpen gereden, vandaag naar Zedelgem en morgen en zondag houden de fietsers halt in respectievelijk Diest en Oudenaarde. Nieuw tijdens deze editie zijn de wimpels. Daarop staan de namen voor wie de fietsers deelnemen.

