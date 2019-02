Tien trucks vol mensen vertrekken uit laatste IS-bastion 21 februari 2019

In Syrië zijn er gisteren minstens tien vrachtwagens met mannen, vrouwen en kinderen vertrokken uit het dorp Al-Baghouz. Daar bevindt zich de laatste verzetshaard van Islamitische Staat in het land. Die terreurgroep zou nu teruggedrongen zijn tot een gebied van minder dan een halve vierkante kilometer, maar zou nog altijd burgers inzetten als 'levende schilden' om de opmars van de door het Westen gesteunde Koerdische troepen tegen te gaan. Een woordvoerder van die Koerden beklemtoonde gisteren dat alle geëvacueerden worden ondervraagd en gefouilleerd om te beletten dat er jihadisten ontsnappen. Hoeveel burgers er nog in het door IS gecontroleerde gebied zijn, kon hij niet zeggen.