Tien roekeloze chauffeurs zijn wagen kwijt in Antwerpen 11 december 2019

00u00 0

De Antwerpse lokale politie heeft in zes maanden tijd tien wagens van roekeloze chauffeurs in beslag genomen. Sinds juni is de 'bestuurlijke inbeslagname' een mogelijkheid, en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is tevreden over het proefproject. "In alle dossiers was er sprake van gevaarlijk rijgedrag, vaak onder invloed." Onder meer de wagen van een chauffeur die bijna een fietsend kind omver had gereden en die van een bestuurder die met 100 per uur door de bebouwde kom scheurde, werden in beslag genomen. Ook een bromfietser die op het voetpad reed, raakte zijn vervoersmiddel kwijt. Het proefproject wordt verdergezet en na een jaar geëvalueerd.

