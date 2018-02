Tien procent meer bedienden krijgen auto van werk 10 februari 2018

00u00 0

Een op de vijf bedienden in België tuft dagelijks met de bedrijfswagen naar het werk, een stijging met ruim 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast na zijn derde mobiliteitsbarometer, uitgevoerd op basis van loongegevens van werknemers bij meer dan 40.000 werkgevers. Met ruim 76% is de wagen sowieso het populairste voertuig voor het woon-werkverkeer. Het aantal werknemers dat met de fiets naar het werk rijdt, steeg vorig jaar dan weer tot bijna een op de vier, een toename met 8,2% ten opzichte van 2016. Woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer blijven bescheiden: 7,42% van de bedienden maakt gebruik van trein, tram, bus, of metro om zich naar het werk te verplaatsen.

