Tien oud-rivalen feliciteren Deschacht met 600ste wedstrijd: "Je kan altijd op hem rekenen"

06 mei 2018

10u00 0 De Krant Olivier Deschacht (37) komt altijd terug. Zelfs tot bewondering van de vele concurrenten die hij 599 matchen lang bedwong. Tien van zijn voormalige rivalen op linksachter getuigen. Proficiat, Oli.

Michal Zewlakow: 2002-'06, 94 matchen. Nu: makelaar

"Trots dat ik met hem samenspeelde"

"Ik kwam zelf als linksachter naar Anderlecht, maar op een gegeven moment waren er op rechts problemen met Crasson. Toen ben ik naar die flank gegaan en is Oli in de ploeg gekomen. Eens hij zijn kans kreeg, heeft hij die niet meer afgegeven. Ik dacht toen dat hij een carrière zou maken in een grote competitie, maar hij voelde zich erg verbonden met Anderlecht. Nu ben ik trots dat ik samenspeelde met iemand die is uitgegroeid tot een icoon."

Frank Acheampong 2013-'17, 117 matchen. Nu: Tianjin Jeda

"Misschien kan hij nu voor 1.000 gaan?"

"Heeft Oli mij uit de ploeg gespeeld? Nu je het zegt, ik heb een tijdje linksachter gestaan. Ik vind het wel straf dat hij nu al aan 600 matchen zit. Da's veel. Dus bij deze wil ik Olivier proficiat wensen met zijn prestatie. Nu hij al zo ver is, kan hij misschien voor 1.000 matchen gaan? (lacht) God werkt op mysterieuze wijze, dus wie weet."

