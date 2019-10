Exclusief voor abonnees Tien onderkoelde migranten gered uit koelwagen in Calais 28 oktober 2019

De grenspolitie heeft in de haven van Calais gisterochtend tien migranten aangetroffen in een koelwagen. Twee van hen waren zeer jonge kinderen. De Britse Border Force vond de migranten in de ferryterminal in Calais, Frankrijk. Alle tien waren ze onderkoeld. De verstekelingen werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Hun nationaliteit is niet bekend. De volwassenen waren voor zover bekend gisterenavond nog altijd niet verhoord. Mensensmokkelaars gebruiken steeds vaker koelcontainers. "Vroeger kwamen we dat sporadisch tegen, net omdat het zo gevaarlijk is. Nu maken criminele organisaties er constant gebruik van", zeggen specialisten. (BJM)