Tien Om Te Zien is terug (voor één avond toch) 26 februari 2019

00u00 0

De grens tussen fictie en realiteit vervaagt bij 'Studio Tarara', want de reeks gaat op bezoek bij het legendarische muziekprogramma 'Tien Om Te Zien'. Het hele decor werd voor de gelegenheid heropgebouwd - in Studio Manhattan, uiteraard. Anne De Baetzelier en Willy Sommers maken ook hun opwachting als zichzelf om Ricky Bolsens (een rol van Koen De Graeve) aan te kondigen. Op het podium krijgt hij versterking van Olga Leyers en Laura Tesoro (foto) - die als prille twintigers nog niet eens geboren waren in 1993, het jaartal waarin de reeks zich afspeelt. (KD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN