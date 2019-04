Exclusief voor abonnees Tien licenties en nieuwe speelformule volgend seizoen 13 april 2019

De licentiecommissie beoordeelde de dossiers van de tien topklassers positief. Bijgevolg zal de EuroMillions League volgend seizoen eenzelfde invulling aan teams hebben. De Liga maakte wel de nieuwe speelformule bekend. In een eerste fase worden de teams in twee poules verdeeld (nummers 1, 3, 5, 7 en 9 en nummers 2, 4, 6, 8 en 10 van de lopende competitie) die elk een competitie (8 matchen) spelen. Nadien volgt een competitie met tien (18 matchen) met behoud van punten. Dat brengt het aantal matchen terug op 26 in plaats van 36 nu. (RBE)

