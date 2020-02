Exclusief voor abonnees Tien landgenoten van 'besmet' cruiseschip mogen huis al uit 27 februari 2020

De tien landgenoten die sinds vorige week thuis in quarantaine zaten na hun reis met het cruiseschip MS Westerdam, mogen weer gaan en staan waar ze willen. Normaal moesten ze tot morgen in hun huizen blijven, maar na een evaluatie besliste het Agentschap Zorg en Gezondheid dat het risico dat ze ziek zouden worden zeer klein is. De tien keerden vorige week op verschillende tijdstippen terug na hun cruise door Azië. Hun schip, waarop één van de passagiers besmet leek, had een tiental dagen moeten rondvaren voor het aan land mocht in Cambodja. Uiteindelijk bleek de passagier in kwestie toch niet besmet.