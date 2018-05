Tien kleine rovertjes 26 mei 2018

De diamantrovers van Zaventem en Delhi Airport leggen één voor één het loodje in 'Bling Bling 3', het sluitstuk van Jan Van der Cruyssens meesterlijke misdaadtrilogie. Niet toevallig luidt de ondertitel 'Toen was er nog maar één', een knipoog naar het kinderliedje 'Tien kleine negertjes' en het boek van Agatha Christie. Net als de twee voorgangers leest deel 3 - ook al door de razendsnelle dialogen en de kwajongenshumor - als een Coen Brothers- of Tarantinofilm, waarin je de hele wereld over wordt geflitst in het kielzog van pientere speurders, knettergekke huurmoordenaars en sexy dievegges. Wie het overleeft, bewaart gewezen Brussels Airport-woordvoerder Van der Cruyssen helemaal voor op het einde van deze alweer briljante thriller van internationale klasse.

