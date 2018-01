Tien keer meer kandidaat-donoren 00u00 0

Maar liefst 271.591 Belgen hebben via een positieve wilsverklaring duidelijk gemaakt dat wanneer ze overlijden hun gezonde organen ter beschikking gesteld worden van mensen die wachten op een transplantatie. Dat blijkt uit de recentste cijfers van het Nationaal Register die Luc Colenbie, expert orgaandonatie van de FOD Volksgezondheid, bekendgemaakt heeft. "Nog nooit waren er zo veel orgaandonoren", klinkt het. "In 2017 zijn er 26.824 nieuwe wilsverklaringen ondertekend. In vergelijking met 15 jaar jaar geleden is het aantal orgaandonoren vertienvoudigd, want in 2001 waren er slechts 27.449." Het aantal mensen die zich expliciet verzetten tegen orgaandonatie is in diezelfde periode quasi onveranderd gebleven en cirkelt rond de 190.000. (KSN)

