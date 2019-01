Tien jaar ouder Welkom in het weekend 19 januari 2019

00u00 0

Hoe zag u eruit, tien jaar geleden? Ik was iets te fel geblondeerd en ik stond wat te mager, maar ik zag er wel een stuk jonger uit dan vandaag. Dat constateer ik uit mijn eigen '10 Year Challenge', waarbij God en klein Pierke deze week een foto van zichzelf toonden uit 2009. Altijd lachen is dat, met de uilenbrillen en de kapsels van toen. Maar de echte uitdaging ligt niet eens in een gestage vooruitgang, eerder in een status quo. Mensen (vaak Hollywoodsterren) die er vandaag nog nét hetzelfde uitzien als 10 jaar geleden, dat zijn de winnaars. Daarmee wordt 'verouderen' gereduceerd tot een louter fysieke kwestie, die te vuur en te zwaard, en eventueel met een goede crème, dient aangepakt: 'Wow, nog altijd even jong!'

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN