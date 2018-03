Tien experts onderzoeken doodsoorzaak Sofie Muylle 21 maart 2018

Liefst tien experts onderzoeken veertien maanden na de dood van Sofie Muylle (27) nog altijd het autopsieverslag en de onderzoeksresultaten om te achterhalen hoe de jonge vrouw op het strand van Knokke om het leven is gekomen. Het gaat onder anderen om toxicologen en wetsgeneesheren. Het was bekend dat de onderzoeksrechter op vraag van de advocaten van verdachte Alexandru C. (23) in oktober vorig jaar een college van deskundigen had samengesteld. Dat het om tien specialisten gaat, is nieuw. Het aantal is ook uitzonderlijk hoog. "Wij willen gewoon dat er eindelijk zekerheid is en dat de dingen goed worden onderzocht", zegt Chantal Van Den Bosch, advocate van Alexandru C. De man geeft toe dat hij Sofie Muylle verkracht heeft op het strand van Knokke, maar blijft volhouden dat hij haar levend heeft achtergelaten. (BJM)

