Tien doden door Turkse bommen 22 januari 2018

Bij Turkse bombardementen op milities van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) in de Noord-Syrische regio Afrin, zijn eergisteren tien mensen gedood. "Er werden zeven burgers gedood, onder wie een achtjarige jongen, twee strijdsters en één strijder", zegt YPG- woordvoerder Birusk Hasakeh. Eerder op de dag had de politieke arm van de YPG al te kennen gegeven dat de Turkse bommen 25 burgers verwondden. Turkije lanceerde zaterdag een grondoffensief in Afrin, 'Operatie Olijftak' genaamd. Volgens het Turkse leger worden met de aanval de "terroristen" van de verboden Arbeiderspartij PKK, de YPG en Islamitische Staat geviseerd.