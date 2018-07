Tien dagen vroeger verlost van fiscus 18 juli 2018

Gisteren was een heuglijke dag voor alle Belgische werknemers. 17 juli was Tax Liberation Day, het moment waarop we voor onszelf begonnen te werken. Daarvóór legde de fiscus integraal beslag op ons loon. Vorig jaar was dat zelfs tot 27 juli. Die 10 dagen vervroeging hebben we te danken aan de tweede fase van de taxshift, luidt het. Waar de Belgen in 2010, 2013, 2014 en 2015 nog op de eerste plaats stonden in de lijst van duurste werknemers in de EU, staan we nu vierde. Per euro die een werknemer netto overhoudt, geeft z'n baas er 2,04 uit. In 2013 was dat 2,34 euro.