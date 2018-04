Tien CL-matchen op rij gescoord PRIMEUR 04 april 2018

00u00 0

Cristiano Ronaldo is de eerste speler die in tien CL-duels op een rij weet te scoren. Zijn reeks begon en eindigde tegen Juventus. In de finale van vorig jaar in Cardiff zette Ronaldo Real op voorsprong en gisteren deed hij exact hetzelfde in de kwartfinale. Daarmee doet hij beter dan Ruud van Nistelrooy met wie hij tot gisteren het record van negen matchen na mekaar deelde. Ronaldo is nu trouwens ook de eerste speler die in de eerste negen wedstrijden van een CL-campagne raak schiet. (SJH)