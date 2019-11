Exclusief voor abonnees Tien cipiers gewond bij aanval in gevangenis: "Emotionele staking" van 24 uur 15 november 2019

In de gevangenis van het Waals-Brabantse Itter hebben cipiers voor de tweede keer deze week het werk neergelegd na incidenten met agressieve gevangenen. Zondag werd een cipier in de gevangenis aangevallen met een steekwapen, waarop een staking tot dinsdagnamiddag volgde. De dader, een 39-jarige Algerijn, is aangehouden voor poging moord en zal naar een andere gevangenis worden overgebracht.

