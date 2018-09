Tien Brusselse gemeenten naar rechter tegen geluidshinder luchthaven 05 september 2018

Tien Brusselse gemeenten stappen naar de rechter wegens de schending van de geluidsnormen door Brussels Airport. Ze sluiten zich aan bij de dagvaarding van de federale staat door het Brussels gewest. Het gaat om Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Elsene, Schaarbeek, Brussel, Jette, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe. Het Brussels gewest dagvaardde de federale staat in juni omdat er geen enkele maatregel genomen zou zijn om de schendingen van de Brusselse geluidsnormen te stoppen of te verminderen. Negen Brusselse gemeenten en de stad Brussel sluiten zich nu aan bij die dagvaarding. Zo zou uit een interne nota van de Brusselse regering blijken dat in meer dan de helft van de gevallen de geluidsnormen overschreden worden op de Kanaalroute. In Sint-Pieters-Woluwe zou zelfs 90% van de nachtvluchten de geluidsnorm overschrijden. (RDK)

