Tien besmettingen bij voetbalteams, Kalou geschorst

Tien coronabesmettingen in de eerste en tweede Bundesliga. Dat is de balans na een eerste testronde bij 36 profclubs in Duitsland. Dat maakte de Duitse Voetballiga (DFL), die 1.724 testen liet afnemen, gisteren bekend. Drie van de tien besmettingen werden, zoals eerder gecommuniceerd, bij FC Köln, vastgesteld. De Bundesliga ligt stil sinds half maart. Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten beslissen morgen of het seizoen alsnog wordt afgemaakt. Mocht dat nog gebeuren, is de kans klein dat we Salomon Kalou nog in actie zien. De Ivoriaan van Hertha Berlijn is door zijn ploeg namelijk voor onbepaalde tijd geschorst nadat in een Facebookpost te zien was hoe hij zijn voeten veegde aan de coronamaatregelen. Op de video schudt hij teammaats de hand, en hij filmde ook hoe ploegmaat Torunarigha getest werd. Hertha betreurt dat Kalou door de video de indruk wekt dat hun spelers de coronaregels niet ernstig nemen. Kalou verontschuldigde zich al. (MVS)

