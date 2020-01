Exclusief voor abonnees Tielemans zoekt naar tweede adem 09 januari 2020

00u00 0

Leicester zal nog moeten zwoegen voor een plaatsje in de finale van de League Cup. The Foxes bleven in de heenmatch steken op een 1-1 gelijkspel tegen Aston Villa. Dennis Praet bleef aan de rust om tactische redenen in de kleedkamer. Tweede keer in een maand dat hem dat overkomt. Hij vindt maar moeizaam zijn weg. Youri Tielemans zoekt na een zware kerstperiode naar zijn tweede adem. Hij mocht een kwartier voor het eind naar de kant. Bjorn Engels ontbrak bij Aston Villa. Na een veelbelovende start is hij in het sukkelstraatje beland. Leicester of Aston Villa neemt het in de finale van de Carabao Cup zonder ongelukken op tegen Man City, dat Man United dinsdag een tik uitdeelde: 1-3. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis