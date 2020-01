Exclusief voor abonnees Tielemans viert basisplek met winst 23 januari 2020

00u00 0

Laat dit een nieuwe start zijn. Na twee matchen op de bank kreeg Youri Tielemans in een meer controlerende rol nog eens zijn kans bij Leicester. Hij greep ze min of meer. Nu Ndidi terug is uit blessure, de man die in zijn rug alles opkuist, liggen er mogelijkheden. Leicester had de winst voor rust op zak met dank aan de tandem Pereira-Barnes, beiden aangever en doelpuntenmaker. The Foxes verloren wel hun smaakmaker, Jamie Vardy, met een hamstringletsel. Er rust een vloek op Engelse aanvallers. Kane en Rashford zijn lange tijd out. Abraham blesseerde zich tegen Arsenal aan de voet. Dennis Praet ontbrak bij Leicester - de voorbije twee matchen mocht hij nochtans starten. "Een tactische beslissing", aldus Brendan Rodgers. Na twee nederlagen op rij was de zege tegen West Ham welgekomen. Perez legde met twee goals de eindscore vast. (KTH)

