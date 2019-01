Tielemans vandaag in Leicester 30 januari 2019

De overgang is bijna geregeld. Leicester verwacht Youri Tielemans (21) vandaag in Engeland voor medische testen. De ruildeal tussen Adrien Silva en onze landgenoot is op de medische testen na helemaal afgerond. Een huur zonder optie. Ook Newcastle en Tottenham informeerden naar Tielemans, maar bij de Spurs gaf manager Mauricio Pochettino geen groen licht. Hij vindt niet dat de Rode Duivel binnen zijn spelwijze past. Tielemans zat gisteren niet in de selectie voor de match op Guingamp. Daar zal hij niet rouwig om zijn geweest. Ondanks een 0-2-voorsprong met tien man, werd Monaco nog uitgeschakeld na penalty's. (KTH)