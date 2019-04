Exclusief voor abonnees Tielemans scoort z'n tweede 08 april 2019

00u00 0

Zekerheid dat hij in Engeland zal blijven, durft hij voorlopig nog niet geven. Youri Tielemans (21) deed bij Huddersfield wat hij sinds zijn verhuis naar Leicester doet: beslissend zijn. Hij opende de score met een knap schot. Zijn tweede in de Premier League. Die wordt toegevoegd aan zijn propere balans: 8 matchen, 2 goals, 3 assists - het hadden er vier kunnen zijn. "Ik voel me goed hier, maar kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren", zei Tielemans. "Ik moet ook de andere opties bekijken. Ik wil niets overhaast doen." Leicester is bereid zijn clubrecord te breken. Er is contact met Monaco dat hem zonder optie verhuurt. Mogelijk moet hij meer dan 45 miljoen kosten.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen