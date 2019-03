Tielemans scoort z'n eerste 11 maart 2019

Een entree om in te lijsten. Als het van de supporters van Leicester afhangt, moet de club liever vandaag dan morgen Youri Tielemans vastleggen. "Sign him up, sign him up." Cijfers en prestaties spreken voor zich. Vijf wedstrijden gespeeld, twee assists en zaterdag tegen Fulham zijn eerste goal gemaakt - beslissend om de 129 minuten. Een intikker. Tielemans is na vijf weken het hart van Leicester als box-to-box-middenvelder. Verbindingsman tussen verdediging en aanval. Met spelverdeler James Maddison vormt hij een sierlijk paar - twee mooie voetballers. Na een goed uur tegen Fulham, bij een 1-1-tussenstand, doofde het vlammetje van Tielemans stilletjesaan uit. Het is een van de weinige werkpunten. In een competitie waar tempo en intensiteit veel hoger liggen dan hij gewoon was in de Ligue 1, moet hij nog leren doseren. Soms is hij te gul in de inspanning. Vergeef hem zijn enthousiasme.

