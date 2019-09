Exclusief voor abonnees Tielemans scoort z'n eerste En hoe doen andere middenvelders het? 02 september 2019

Als hij een rode kaart had gekregen, had hij niet kunnen mopperen. Een fase waarbij hij zijn controle miste, over de bal stapte en zijn studs recht op de enkel van Callum Wilson plantte. Het incident overschaduwde een beetje de match van Youri Tielemans, die zijn rekeningen in de Premier League opende met zijn eerste goal dit seizoen, een intikker op aangeven van maatje Jamie Vardy, en een assist voor Vardy. Dennis Praet kwam tegen Bournemouth (3-1-winst) niet van de bank. Hij moet nog aanpassen aan het niveau en het trainingsregime

