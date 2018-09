Tielemans scoort voor verliezend Monaco 03 september 2018

Monaco gaf een voorsprong uit handen tegen Marseille. Youri Tielemans had de club uit het Prinsdom nochtans op 1-1 gebracht via een rebound en lag even later aan de basis van de 2-1-voorsprong. Maar Monaco (met Chadli op de bank) verloor de pedalen en uiteindelijk ook de wedstrijd: 3-2.