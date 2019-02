Tielemans naar Leicester, zondag wellicht al tegen Man United 01 februari 2019

Et voilà. Youri Tielemans (21) speelt de komende vijf maanden in de Premier League. De huur zonder optie werd gisteravond officieel afgerond. Tielemans doorstond probleemloos de medische testen. De uitleenbeurt aan de Engelse kampioen uit 2016 is de eerste grote voor Let's Play, het managementbureau opgericht door Peter Smeets, Bob Claes en Wouter Vandenhaute. De transfer was de beste oplossing voor alle partijen. Bij Monaco had trainer Leonardo Jardim geen plaats meer voor Tielemans. Bij Leicester hoopt Claude Puel hem te herlanceren. De coach, die Eden Hazard destijds bij Lille lanceerde, gelooft erg in de ex-Gouden Schoen. Tielemans kan zondag al debuteren tegen Man United: "Ik kijk daarnaar uit. Als kind droom je ervan in de Premier League te voetballen." (KTH)

