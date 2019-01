Tielemans mist penalty 10 januari 2019

Het kostte hen bloed, zweet en tranen maar AS Monaco stootte gisteren dan toch door naar de halve finales van de Franse Ligabeker. Na 90 minuten stond het 1-1 tegen Rennes - penalty's moesten een winnaar aanduiden. Tielemans, die heel de match tussen de lijnen stond terwijl Chadli (hamstringblessure) niet in de selectie zat, miste zijn strafschop, maar gelukkig bleek dat niet fataal: Monaco haalde het met 8-7. Voor de aftrap raakte nog bekend dat Monaco zich heeft versterkt met een oude bekende van Standard: William Vainqueur. De Fransman is uitgeleend door het Turkse Antalyaspor tot het einde van het seizoen. (VH)

