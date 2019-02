Tielemans krijgt straks 4de trainer van het seizoen 25 februari 2019

00u00 0

Youri Tielemans treft het niet. Tweede ploeg in het seizoen 2018-'19, derde trainersontslag en straks een vierde trainer onder wie hij zal werken. Leicester City stuurde na de pandoering tegen Palace coach Claude Puel door. De Fransman was er de voorbije 16 maanden nooit populair. Niet binnen de spelersgroep, niet bij de fans. Zijn trage, verzorgde voetbal sloeg er nooit aan. Anciens als Kasper Schmeichel en Jamie Vardy ergerden zich rot. Tielemans zal zich dus opnieuw moeten bewijzen bij Puels opvolger. Zaterdag tegen Palace nam hij het initiatief en liep hij zich te pletter. In het slot moest hij moegestreden naar de kant. Tielemans maakte bij Monaco al twee ontslagen mee. Eerst Leonardo Jardim, daarna Thierry Henry. Leicester mikt op Brendan Rodgers (Celtic) als opvolger van Puel, maar wel voor volgend seizoen. (KTH)

