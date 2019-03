Tielemans kost 45 miljoen Voetbal kort 05 maart 2019

Leicester City heeft nog geen beslissing genomen over Youri Tielemans, maar weet wel dat de Rode Duivel (21) straks circa 45 miljoen euro moet kosten. Dat is volgens bronnen binnen de Engelse club de prijs die in januari tijdens de onderhandelingen met Monaco ter sprake kwam. Leicester huurt Tielemans zonder optie. Na het seizoen zullen The Foxes om de tafel moeten met de Monegasken indien ze de middenvelder definitief willen aantrekken. Tielemans, die in 2017 door Monaco voor 25 miljoen euro werd weggekocht bij Anderlecht, nam een meer dan degelijke start in de Premier League. Hij gaf 2 assists in 4 matchen en is een van de weinige lichtpunten. Nieuwe manager Brendan Rodgers heeft een voorname stem in zijn toekomst. (KTH)

