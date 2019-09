Exclusief voor abonnees Tielemans en Praet leggen Spurs over de knie 23 september 2019

00u00 0

Onder stoom is Youri Tielemans nog niet bij Leicester, maar de verrassende kampioen van 2016 heeft zijn start in de Premier League niet gemist: 11 op 18. The Foxes zetten hun top 6-ambities kracht bij. Zaterdag ging Tottenham met de hulp van de VAR voor de bijl. James Maddison, Leicesters beste speler, besliste de match. Dennis Praet viel goed in. In het spel van Tielemans zat te veel afval. Onder druk maakte hij niet altijd de juiste keuzes - ook oogt het altijd afgelikt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis