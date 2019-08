Exclusief voor abonnees Tielemans en Praet kleurloos bij winnend Leicester 26 augustus 2019

00u00 0

Amper 27 baltoetsen in iets meer dan een uur. Bij zijn debuut in de basis bij Leicester ging de bal vooral voorbij aan Dennis Praet. Aardig voor het oog als hij toch in balbezit kwam, maar te weinig bepalend. Ook Youri Tielemans heeft al betere wedstrijden gespeeld. Ook die draait nog niet op volle toeren. Leicester is wel nog altijd ongeslagen. Na twee gelijke spelen vierden de Foxes bij degradatiekandidaat Sheffield United hun eerste zege van het seizoen. (KTH)