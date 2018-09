Tiebreaks op alle grand slams? 06 september 2018

De US Open begon er net 48 jaar geleden al mee, maar nu lijken ook de twee andere grandslamtoernooien overstag te gaan om een tiebreak in te voeren in de beslissende set van een wedstrijd. De Australian Open hoorde alvast spelers en coaches uit, terwijl het in Londen op de agenda staat van de post-Wimbledonbriefing. Op dat toernooi was er dit jaar de halve finale van 6u36' tussen Kevin Anderson en John Isner (26-24 in de vijfde set) die niet alleen heel het programma op vrijdag en zaterdag in de soep draaide, maar er ook voor zorgde dat de moegestreden Zuid-Afrikaan in de finale geen partij was voor Novak Djokovic. "Heel wat sporten zijn hun formats aan het aanpassen aan de veranderde demografie van de kijkers", wist Anderson, die ook het fysieke aspect en de daaruit voortvloeiende vele blessures in het tennis aanhaalde. "Wedstrijden naar drie winnende sets zullen misschien ook ooit bekeken worden. Het zou me dus niet verbazen als die tiebreak er komt." (FDW)

