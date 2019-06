Exclusief voor abonnees Ticketverkoop voor Tokio 2020 start op 20 juni 14 juni 2019

Wie van plan is om in de zomer van 2020 naar de Olympische Spelen van Tokio te gaan, kan één datum al in zijn agenda noteren: donderdag 20 juni. Dan gaat om 10u de ticketverkoop in België officieel van start langs het erkende bureau Eventeam, via hun site (www.eventeam.be/tokyo2020), per mail (olympics@eventeam-group.be) of telefonisch (02/893.00.50). U kan per persoon maximaal 24 tickets kopen en maximaal 8 per sessie.

